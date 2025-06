Israele, un missile balistico iraniano ha colpito l'ospedale Beersheba

Un missile balistico lanciato dall’Iran ha colpito direttamente l’ospedale Soroka di Beersheba. Lo riporta The Times of Israel. Secondo le autorità israeliane, citate da Ynet, i danni provocati sono ingenti.

«Un colpo diretto è stato segnalato all’ospedale Soroka di Beersheba, nel sud di Israele. Seguiranno ulteriori dettagli», ha scritto il Ministero degli Esteri di Israele su X.

Un portavoce della struttura sanitaria ha riferito di «danni all’ospedale e ingenti danni in diverse aree. Stiamo attualmente valutando i danni, compresi i feriti. Chiediamo al pubblico di non recarsi in ospedale in questo momento».

Nella prima mattinata di oggi, le sirene hanno suonato in tutto Israele, dopo che l’esercito israeliano ha dichiarato di aver rilevato missili in arrivo dall’Iran.

«Poco fa, le sirene hanno suonato in diverse zone di Israele a seguito dell’identificazione di missili lanciati dall’Iran verso lo Stato di Israele», ha dichiarato l’esercito in un post su Telegram. I giornalisti dell’AFP hanno udito esplosioni sia a Tel Aviv che a Gerusalemme.