Nord Corea-Russia, il capo della Sicurezza di Mosca in visita a Pyongyang

Il capo del Consiglio di Sicurezza russa, Serghei Shoigu, è arrivato in Corea del Nord per incontrare il leader Kim Jong Un per la seconda volta in meno di due settimane, secondo quanto riportato dalle agenzie di stampa russe.

Shoigu, ex ministro della Difesa, «è arrivato a Pyongyang su ordine speciale del presidente russo Vladimir Putin per uno scambio con i funzionari nordcoreani nel quadro dell’attuazione degli accordi raggiunti durante la sua ultima visita del 4 giugno», si legge in una dichiarazione del Consiglio citata dalle agenzie di stampa.

Questi colloqui si svolgono «nel quadro dell’Accordo di partenariato strategico globale tra Russia e Corea del Nord», ha spiegato Mosca, senza fornire ulteriori dettagli.

Kim ha promesso «sostegno incondizionato» a Mosca nel conflitto con l’Ucraina e ha previsto il successo dell’offensiva russa, in corso da oltre tre anni, accogliendo Shoigu a Pyongyang a inizio giugno, secondo l’agenzia di stampa ufficiale nordcoreana Kcna. Le due parti hanno concordato di «continuare a rafforzare gradualmente» le loro relazioni, ha dichiarato all’epoca l’agenzia ufficiale.