L'Iran prepara una legge per uscire dal Trattato sulle armi nucleari

L’Iran sta preparando un disegno di legge per formalizzare la sua uscita dal Trattato di non proliferazione nucleare che attualmente lo impegna legalmente di fronte alla comunità internazionale a non sviluppare armi atomiche. Lo riporta Sky News Uk, citando una portavoce del ministero degli Esteri di Teheran.

Il trattato e in vigore dagli anni '70, e Israele non vi aderisce. L’Iran, da parte sua, ha finora sempre assicurato di voler limitare i propri programmi nucleari a usi civili.

Intanto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha esortato l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica a esprimere una «ferma condanna» degli attacchi di Israele ai siti nucleari iraniani in occasione del vertice di emergenza previsto oggi. Gli attacchi alle infrastrutture nucleari sono vietati dall’articolo 56 del protocollo aggiuntivo della Convenzione di Ginevra.