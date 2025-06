Crisi Iran-Israele: scontri aerei. Gli italiani in fuga da Teheran

La tensione tra Iran e Israele continua a crescere con uno scontro sempre più diretto e pericoloso. In pochi giorni sono stati lanciati circa 370 missili dall’Iran verso Israele, causando 24 morti e oltre 590 feriti in territorio israeliano. In risposta, Tel Aviv ha colpito obiettivi militari e nucleari iraniani, provocando – secondo Teheran – 224 morti e 1.277 feriti, per la maggior parte civili.

L'escalation ha coinvolto anche lo spazio aereo di Teheran, che secondo l’esercito israeliano sarebbe «sotto controllo», mentre la marina israeliana ha intercettato numerosi droni iraniani, compresi alcuni diretti verso la residenza del premier Netanyahu a Cesarea.

In questo scenario di guerra a distanza, desta particolare preoccupazione il dato che riguarda l’Italia: il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha confermato che diversi italiani stanno lasciando Teheran in auto, vista l’impossibilità di partire in aereo, mentre ambasciata e consolato USA in Israele sono stati chiusi per precauzione dopo danni da missili.