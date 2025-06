Bombe sulla tv iraniana, i pasdaran: «Israele si prepari al peggiore attacco della sua storia»

L’Iran sta preparando per le prossime ore «uno strike molto pesante» su Israele, in risposta agli ultimi attacchi israeliani. Lo riferisce Fars News, agenzia legata alla Guardia Rivoluzionaria Islamica (i cosiddetti pasdaran), ripresa anche da Iran International, sito dell’opposizione iraniana in esilio con sede a Londra. Secondo queste fonti, l’obiettivo è quello di sferrare il colpo di risposta più duro dall’inizio «dell’aggressione sionista».

I Guardiani della Rivoluzione islamica hanno risposto agli avvertimenti dell’Idf in persiano, esortando gli abitanti di Tel Aviv a «evacuare il più rapidamente possibile».

Poche ore prima l’edificio della Televisione di Stato della Repubblica Islamica dell’Iran è stato colpito in un attacco israeliano. L’esplosione è avvenuta mentre la presentatrice era in diretta, hanno riferito i media iraniani condividendo un video.

L’attacco ha causato «diversi morti» fra giornalisti e maestranze. La sede della tv di Stato iraniana si trova nel cuore di Teheran, in un quartiere punteggiato di abitazioni residenziali, edifici istituzionali, ambasciate e uffici di corrispondenza di media come l’Afp francese. Secondo Tel Aviv l'edificio era in realtà un centro dell'esercito iraniano dove si nascondevano anche armi.