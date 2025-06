Bomba sulla tv di Stato in Iran: la conduttrice in fuga dopo l'esplosione

Poco dopo le 18 sono rimbalzate in Israele le sconvolgenti immagini in diretta dell’attacco all’emittente statale iraniana Irib, portavoce degli ayatollah, a Teheran. La conduttrice Sahar Emami, col capo coperto dal velo nero e blu, annuncia con concitazione di essere sotto un bombardamento nemico, poi si sente una forte esplosione. Cadono calcinacci, detriti, si alza il fumo, blocchi di cemento crollano dal soffitto, lei scappa via dallo studio. Lo schermo si riempie di buio, si sente una voce gridare più volte: «Allahu Akbar». Filmati ripresi dall’esterno mostrano l’edificio in fiamme.

Poco dopo la rete è tornata in diretta con Emami: «Quello che avete visto è un crimine palese del regime sionista sulla terra santa dell’Iran», ha detto, «le nostre forze armate, risolute, continuano a percorrere la strada del nostro popolo innocente».