Nuovi attacchi in Iran, Netanyahu: «Eliminati il capo dell'intelligence dei Pasdaran e il suo vice»

In un attacco israeliano su Teheran sono stati uccisi i vertici dei Pasdaran. A confermarlo è lo stesso premier Benjamin Netanyahu in un’intervista a Fox News. «Abbiamo eliminato il capo dell’intelligence delle Guardie Rivoluzionarie e il suo vice a Teheran», ha detto il primo ministro israeliano. «Abbiamo deciso di agire perchè dovevamo farlo. Abbiamo visto abbastanza uranio arricchito per nove bombe. Stiamo attaccando i loro siti nucleari. Abbiamo attaccato il loro comando superiore e posso confermare che pochi istanti fa abbiamo eliminato anche il capo della loro divisione di intelligence e il suo vice a Teheran», ha ancora detto Netanyahu. Poco prima, i media iraniani hanno riferito che Mohammad Kazemi, capo dell’organizzazione di Intelligence delle Guardie Rivoluzionarie, e il suo vice, Hassan Mohaqiq, erano rimasti sotto le macerie durante l’attacco israeliano alla sede dell’Organizzazione di Intelligence delle Guardie Rivoluzionarie, ma non c’erano informazioni precise sulle loro condizioni.