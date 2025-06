Il conflitto Israele-Iran, Trump: «Avremo presto la pace e Putin può fare da mediatore»

«Avremo presto la pace tra Israele e l’Iran». Lo ha detto Donald Trump sul suo social Truth, «grazie al mio intervento». Il presidente Usa è stato intervistato dalla tv Abc: è «possibile» che gli Stati Uniti vengano coinvolti nel conflitto in corso fra Israele e Iran. Trump ad Abc ha poi sottolineato che «al momento gli Usa non sono coinvolti». Trump è inoltre «aperto» all’idea che il presidente russo Vladimir Putin possa fare da mediatore nel conflitto fra Israele e Iran. «È pronto. Mi ha chiamato per parlarne. Ne abbiamo parlato a lungo».

«Durante il mio primo mandato, la Serbia e il Kosovo stavano litigando pesantemente, come hanno fatto per molti decenni, e questo conflitto di lunga data era pronto a sfociare in una guerra. L’ho fermato (Biden ha danneggiato le prospettive a lungo termine con alcune decisioni molto stupide, ma lo risolverò, ancora una volta!) – ha proseguito Trump – Un altro caso è quello dell’Egitto e dell’Etiopia e della loro lotta per una grande diga che sta avendo effetti sul magnifico fiume Nilo. C’è pace, almeno per ora, grazie al mio intervento, e rimarrà tale!».