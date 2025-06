Guerra in Medio Oriente, l'Iran avverte contro le interferenze

«L'Iran si riserva il diritto di autodifesa contro i recenti attacchi israeliani, da esercitare nei tempi e nei modi desiderati dall’Iran, e mette in guardia contro qualsiasi interferenza o ostacolo da parte di terzi allo svolgimento delle operazioni»; lo ha detto ieri sera l'ambasciatore iraniano a Londra, Ali Mousavi, in un incontro con il Sottosegretario di Stato britannico per il Medio Oriente, Hamish Falconer.

Mousavi ha inoltre esortato il Regno Unito, in qualità di membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a condannare gli attacchi israeliani. Secondo una dichiarazione dell’ambasciata iraniana a X, Falconer, da parte sua, ha sottolineato l’importanza della diplomazia per contrastare i falchi nella regione e nelle cerchie interne dell’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump.