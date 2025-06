Israele attacca l'Iran: colpite 8 città, in fiamme 6 siti nucleari

Israele ha attaccato al’Iran. Forti esplosioni a Teheran e in altre 7 citta, in fiamme 6 siti nucleari, vero obiettivo dell’offensiva. Ci sarebbero 5 morti e 50 feriti. Tra le vittime, il capo delle guardie della rivoluzione, il capo delle forze armate e due scienziati del programma per l’arricchimento dell’uranio.

Secondo l’Itf l’operazione «Leone Crescente» potrebbe durare giorni e c’è il rischio di una escalation. Il leader iraniano Khamenei, infatti, annuncia «dure punizioni». I primi cento droni sarebbero già stati lanciati. Per questo ministro della Difesa israeliana Katz ha dichiarato con effetto immediato «uno stato di emergenza speciale su tutto il territorio dello Stato di Israele in seguito all'attacco preventivo condotto da Israele contro l'Iran». Gli Stati Uniti si dicono estranei a quanto avviene in Medio Oriente.

In aggiornamento