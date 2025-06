Usa, giustiziati in Alabama e Florida due condannati a morte

Un uomo dell’Alabama accusato di avere ucciso la sua ragazza è stato giustiziato con azoto gassoso, mentre un altro è stato giustiziato con iniezione letale nello in Florida. Gregory Hunt, 65 anni, è stato dichiarato morto alle 18:26 ora locale (23:23 GMT) nel carcere statale dell’Alabama ad Atmore. E’ stato giustiziato con ipossia da azoto, una tecnica che prevede l’iniezione di azoto gassoso in una maschera facciale, causando il soffocamento del prigioniero. Si è trattato della quinta esecuzione nello Stato meridionale degli Stati Uniti con azoto gassoso, metodo definito crudele e disumano dagli esperti delle Nazioni Unite. Solo un altro stato americano, la Louisiana, ha utilizzato questo metodo. Hunt è stato condannato per lo stupro e l’omicidio, nel 1988, della trentaduenne Karen Lane, con cui si frequentava da un mese.

In Florida, Anthony Wainwright, 54 anni, è stato giustiziato con iniezione letale alle 18:22 ora locale (22:22 GMT) nel carcere statale a Raiford. Wainwright è stato condannato per lo stupro e l’omicidio di Carmen Gayheart, una studentessa di infermieristica di 23 anni e madre di due bambini piccoli, avvenuti nel 1994. Wainwright e un complice, Richard Hamilton, hanno rapito Gayheart tre giorni dopo essere evasi da un carcere della Carolina del Nord. Anche Hamilton è stato condannato a morte per l’omicidio di Gayheart, ma è morto in carcere.