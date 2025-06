Politiche migratorie negli Usa, la protesta si allarga a New York: 400 persone arrestate a Los Angeles

Centinaia di persone stanno protestando contro le autorità per l’immigrazione a New York, dopo i disordini di Los Angeles. Lo riferisce la Cnn. Al momento la manifestazione è pacifica e non c'è un ingente dispiegamento di forze dell’ordine. Cortei anche a Chicago, l'altra città dove su ordine del presidente americano Donald Trump l’Immigration and Customs Enforcement (Ice) ha condotto raid contro migranti illegali.

Donald Trump torna ad attaccare i manifestanti a Los Angeles. Dopo averli chiamati «invasori stranieri» e «criminali del terzo mondo» il presidente americano li definisce «animali». Lo riferiscono i giornalisti al seguito a Fort Bragg, in North Carolina.

Gli arresti per le proteste a Los Angeles contro i raid anti-migranti sono aumentati significativamente nel giro di pochi giorni. Lo ha affermato il capo del dipartimento di polizia di Los Angeles, Jim McDonnell. Sabato sono state arrestate 27 persone, domenica quaranta e lunedì 114.

Martedì le autorità hanno arrestato 197 persone, ha dichiarato il capo del Lapd, per un totale di 378 fermati. «Dopo diversi giorni consecutivi di crescenti disordini in tutta la città a partire da sabato, abbiamo assistito a una preoccupante escalation e a comportamenti illegali e pericolosi», ha affermato McDonnell. «Vorrei essere chiaro - ha avvertito - questo comportamento, ovvero bloccare autostrade, strade cittadine e rampe, rifiutarsi di rispettare gli ordini di dispersione legittimi e interferire con le operazioni di sicurezza pubblica, è pericoloso, illegale e non sarà tollerato».