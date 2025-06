Caldo record in Islanda, scioglimento del ghiaccio 17 volte più veloce a maggio

Il ghiaccio si è sciolto 17 volte più velocemente della media storica tra il 15 e il 21 maggio in Groenlandia, a causa di un’ondata di calore record che ha colpito anche l’Islanda. L’allarme arriva dalla rete scientifica World Weather Attribution (Wwa).

«Il contributo dello scioglimento dei ghiacci della Groenlandia all’innalzamento del livello del mare è maggiore di quanto sarebbe stato senza questa ondata di calore», ha dichiarato Friederike Otto, professoressa di climatologia all’Imperial College di Londra, in una conferenza stampa.

In Islanda, le temperature hanno superato i 26 gradi Celsius il 15 maggio, un record per l’isola ai margini dell’Artico. «Le temperature osservate in Islanda a maggio hanno battuto tutti i record, superando di oltre 13 gradi Celsius le temperature massime giornaliere medie di maggio nel periodo 1991-2020», ha dichiarato la Wwa in un comunicato.

A maggio, il 94% delle stazioni ha registrato nuovi record di temperatura, secondo l’istituto meteorologico locale. «Senza i cambiamenti climatici, questo sarebbe stato impossibile», ha affermato Otto.