Politiche migratorie in Usa, tensione alle stelle a Los Angeles: pronti 500 marines

Il presidente Donald Trump ha annunciato l’invio di 2.000 militari della Guardia Nazionale , denunciando su Truth Social la situazione a Los Angeles come una "invasione di clandestini e criminali". Il suo messaggio è stato netto: “Folle violente e insurrezioniste stanno aggredendo i nostri agenti federali per fermare le deportazioni. Ho ordinato di agire con tutti i mezzi necessari per riportare l’ordine e fermare questa rivolta”.

La tensione sale a Los Angeles, dove il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha autorizzato il possibile dispiegamento di 500 marines su ordine del segretario alla Difesa Pete Hegseth . Secondo quanto riferisce ABC News , citando fonti del Comando Settentrionale, le forze speciali sono state messe in stato di allerta e pronte a intervenire per contenere le proteste che da giorni scuotono la metropoli californiana. A scatenare il caos, tre giorni consecutivi di manifestazioni contro le operazioni anti-immigrazione condotte dalle autorità federali, che nelle ultime settimane hanno portato all’arresto di centinaia di persone. Le proteste sono sfociate in violenti scontri con la polizia, culminati venerdì pomeriggio quando l’arresto di 44 migranti ha innescato un’escalation. Gli agenti hanno risposto con lacrimogeni e granate stordenti .

Il governatore Newsom: Trump è un dittatore

Durissima la replica del governatore della California, Gavin Newsom, che accusa Trump di “militarizzare le città e arrestare i dissidenti”. In un post su X, l’ex Twitter, ha dichiarato: “Questi sono comportamenti da dittatore, non da presidente”. Newsom ha poi confermato l’intenzione di portare Trump in tribunale, annunciando una causa imminente: “Quello che sta facendo è illegale e incostituzionale. Gli ho parlato per venti minuti: con lui non si collabora, si obbedisce. E io non obbedirò mai”.

L’ombra dell’Insurrection Act

Nonostante abbia dichiarato ai giornalisti di non ritenere la situazione un’insurrezione, Trump ha fatto sapere di essere pronto a invocare l’Insurrection Act, la legge federale che consente al presidente di impiegare l’esercito sul territorio nazionale. Il tycoon aveva già minacciato un simile intervento nel 2020, durante le proteste seguite all’uccisione di George Floyd. Intanto, le proteste a Los Angeles proseguono in un clima di crescente tensione, tra allarmi per la tenuta democratica e un confronto istituzionale senza precedenti.