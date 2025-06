Israele abborda la Madleen con Greta Thunberg a bordo: «Rimandiamo l'equipaggio a casa»

«Esistono modi per consegnare aiuti alla Striscia di Gaza, ma non prevedono selfie su Instagram. La piccola quantità di aiuti che si trovava sullo yacht e non consumata dalle "celebrità" verrà trasferita a Gaza attraverso canali umanitari autentici», aggiunge il ministero. L'esercito israeliano non ha commentato l’incidente, rimandando invece i giornalisti all’annuncio del ministero.

Il ministero degli Esteri israeliano ha anche pubblicato su X un video che mostra gli attivisti a bordo di un’imbarcazione diretta a Gaza, scortati dalla Marina israeliana fino al porto di Ashdod. «Tutti i passeggeri dello "yacht da selfie" sono sani e salvi. Sono stati riforniti di panini e acqua. Lo spettacolo è finito», si legge nel post.

Nel video gli attivisti indossano i giubbotti di salvataggio, come già mostrava l’ultima foto scattata a bordo della Madleen. Appaiono tutti in buona salute e l’europarlamentare franco-palestinese Rima Hassan sorride alle parole di qualcuno.