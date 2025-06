Colombia, Uribe colpito da 2 proiettili a testa: il candidato alle presidenziali lotta per vita

Miguel Uribe, candidato alle elezioni presidenziali colombiane del prossimo anno, è stato colpito da tre colpi di arma da fuoco, di cui due alla testa e uno al ginocchio. Lo riportano fonti mediche. Il senatore 39enne «sta attualmente lottando per la sua vita», ha detto la moglie, Marìa Claudia Tarazona, che ha aggiunto: «Chiediamo a Dio di guidare le mani dei medici che lo stanno curando. Chiedo a tutti noi di unirci in una catena di preghiera per la vita di Miguel».

Per l’attentato a Uribe, in cui sono rimaste ferite altre due persone, «è stato fermato un minorenne di 15 anni che aveva con sé una pistola 'Glock' da 9 millimetri», ha dichiarato la Procura della capitale colombiana.

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha addebitato la responsabilità dell’attentato al candidato di destra alle presidenziali colombiane Miguel Uribe Turbay alla «violenta retorica di sinistra», una retorica «che proviene dai più alti livelli del governo colombiano», ha aggiunto Rubio invitando il presidente di sinistra, Gustavo Petro, a «moderare la sua retorica incendiaria e a proteggere i rappresentanti pubblici della Colombia».