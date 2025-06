Pedopornografia on line, blitz dell'Interpol: venti arresti in 12 nazioni

Venti arresti in 12 Paesi diversi. E’ il bilancio dell’operazione internazionale contro la produzione e la distribuzione di materiale pedopornografico condotta dall’Interpool.

Durante questa attività, avviata dalle forze dell’ordine spagnole alla fine del 2024, «agenti specializzati hanno condotto pattugliamenti online e identificato gruppi di messaggistica istantanea dediti alla circolazione di immagini di sfruttamento sessuale minorile».

Secondo l’Interpol, «le autorità iberiche hanno arrestato sette sospettati, tra cui un operatore sanitario» accusato di aver acquistato «immagini esplicite» da minori nell’Europa orientale e un insegnante per «possesso e distribuzione di materiale pedopornografico su diverse piattaforme online». In America Latina, altri 10 arrestati in 7 Paesi (tra cui tre a El Salvador e un insegnante a Panama). Le perquisizioni hanno portato al sequestro di computer, cellulari, tablet e dispositivi di archiviazione digitale.

Oltre a questi 20 arresti, «sono stati identificati altri 68 sospettati e sono in corso ulteriori indagini in tutto il mondo», assicura l’Interpol.