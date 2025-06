Trump vieta l'ingresso negli Usa ai cittadini di 12 paesi

Il presidente Donald Trump ha vietato o limitato l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di 19 Paesi, tra cui Cuba e Venezuela, secondo un documento diffuso dalla Casa Bianca. Il divieto riguarda Afghanistan, Birmania, Ciad, Repubblica Democratica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen. La restrizione parziale all’ingresso si applica a Cuba, Venezuela, Burundi, Laos, Sierra Leone, Togo e Turkmenistan. Cuba è uno «sponsor del terrorismo» e il governo castrista «non collabora nè condivide informazioni sufficienti» con gli Stati Uniti, oltre a «rifiutarsi storicamente di riammettere i suoi cittadini» che sono stati espulsi, si legge nel documento. Il Venezuela «non dispone di un’autorità centrale competente o collaborativa per il rilascio di passaporti o documenti civili e non dispone di adeguate misure di revisione e verifica», è scritto nel testo.

Secondo Trump, il divieto è stato motivato da un attacco in Colorado a manifestanti che chiedevano il rilascio degli ostaggi israeliani a Gaza. Le autorità statunitensi lo hanno attribuito a un uomo che, secondo loro, si trovava nel Paese illegalmente. «Il recente attacco terroristico a Boulder, in Colorado, ha sottolineato gli estremi pericoli posti dall’ingresso di cittadini stranieri che non sono nel Paese illegalmente. «Non li vogliamo», ha detto. Trump ha paragonato le nuove misure al divieto imposto a una serie di Paesi prevalentemente musulmani durante il suo primo mandato che a suo dire ha impedito agli Stati Uniti di subire attacchi come quelli in Europa. «Non permetteremo che quello che è successo in Europa accada negli Stati Uniti», ha sostenuto Trump. «Non possiamo avere una migrazione aperta da qualsiasi Paese che non possiamo verificare e controllare in modo sicuro e affidabile», ha aggiunto.