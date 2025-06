In Giappone nel 2024 per la prima volta sono state registrate meno di 700 mila nascite. Lo riferisce il governo di Tokyo. Nel dettaglio, lo scorso anno la nazione asiatica ha accolto 686.061 nuovi nati, 41.227 in meno dell’anno precedente.

Secondo la Banca Mondiale, il Giappone ha la seconda popolazione più anziana del mondo dopo il principato di Monaco.