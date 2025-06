Secondo gli scienziati le galassie della Via Lattea e di Andromeda potrebbero non scontrarsi

La probabilità di una collisione tra la Via Lattea e la galassia di Andromeda potrebbe essere più bassa rispetto a quanto ipotizzato in precedenza. Lo suggerisce uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Astronomy, condotto dagli scienziati dell’Università di Helsinki. Il team, guidato da Till Sawala, ha simulato il movimento della nostra galassia nel cosmo per i prossimi dieci miliardi di anni attraverso i dati aggiornati dai telescopi Gaia e Hubble.

La Via Lattea, spiegano gli esperti, si muove costantemente nell’Universo, e il suo percorso è influenzato dall’attrazione gravitazionale combinata delle galassie vicine, come Andromeda, il Triangolo e la Grande Nube di Magellano. Ricerche precedenti avevano suggerito che tra circa cinque miliardi di anni si potrebbe verificare una collisione tra Andromeda e la Via Lattea, il che potrebbe dare origine a un nuovo elemento cosmico nominato 'Milkomedà. Nell’ambito dell’indagine, i ricercatori hanno scoperto che c'è una probabilità di circa il 50 per cento che non avvenga nessun impatto tra le due formazioni stellari. Gli autori hanno infatti incluso nei calcoli l’attrazione gravitazionale della Grande Nube di Magellano, più piccola e in orbita attorno alla Via Lattea. Queste nuove variabili, secondo gli scienziati, alterano notevolmente i risultati delle simulazioni.