«Prepararsi alla guerra». Il premier inglese Starmer rafforza la linea anti-Russia

Il Regno Unito formalizza la preannunciata revisione della sua strategia militare e di difesa rivolgendola in primis verso «la minaccia» attribuita a Mosca per essere «pronto» a un ipotetico scenario di guerra. Lo ha detto il premier Keir Starmer, illustrandola in Scozia, sede della base di sommergibili che rappresentano oggi l’intero deterrente nucleare britannico: «Se vogliamo scoraggiare un conflitto, il miglior modo è prepararsi a un conflitto».

Il Regno Unito costruirà fino a 12 sottomarini d’attacco per tenere il Paese e la Nato «al sicuro per decenni»: lo annuncerà oggi il primo ministro, Keir Starmer, in occasione della presentazione del rapporto sulla difesa strategica ('strategic defence review'), riporta la Bbc. I 12 sottomarini a propulsione nucleare saranno equipaggiati con armi convenzionali e sostituiranno l’attuale flotta britannica.

Il Segretario alla Difesa, John Healey, aveva detto ieri alla Bbc che Londra invierà un «messaggio a Mosca» sulla «prontezza a combattere se necessario» della Gran Bretagna, con il rapporto sulla difesa strategica. Come anticipato dal governo, il rapporto prevede una spesa di 1,5 miliardi di sterline (circa 1,78 miliardi di euro) per almeno sei nuove fabbriche di armi e la creazione di 1.800 posti di lavoro in tutto il Paese.