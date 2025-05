Musk dice addio a Trump, delusioni e rapporti logorati con il tycoon

«Con il finire del mio periodo come funzionario speciale del governo, vorrei ringraziare il presidente Trump per l’opportunità di ridurre gli sprechi. La missione del Doge si rafforzerà nel tempo, diventando uno stile di vita per tutto il governo», ha annunciato il patron di Tesla su X. A stretto giro, la Casa Bianca ha confermato che il processo di uscita di Musk dal governo è iniziato proprio in queste ore e lo ha ringraziato “per il suo lavoro».

Dal saluto nazista alla motosega di Milei, dalla Casa Bianca trasformata in una concessionaria di lusso per vendere una Tesla alla rottura con Donald Trump sul suo big, beautiful bill. La storica, e caotica, parentesi dell’uomo più ricco del mondo al vertice del potere mondiale si conclude dopo quattro mesi ufficialmente per scadenza del mandato, ufficiosamente perché si è conclusa la luna di miele tra il presidente americano e il first buddy.

La notizia non è arrivata a sorpresa. Un mese fa il miliardario aveva assicurato gli investitori della sua azienda d’auto che a fine maggio avrebbe lasciato il dipartimento per l’efficienza governativa, il famigerato Doge creato ad hoc per lui da Trump, per concentrarsi a tempo pieno suoi suoi affari. E anche il suo collaboratore Andrea Stroppa ha sottolineato dopo l’annuncio che la sua uscita non è un segno di rottura con il presidente ma semplicemente la scadenza naturale del suo mandato che, come tutti gli incarichi governativi speciali, hanno una durata massima di 130 giorni. Ma è inevitabile che sorgano dubbi e speculazioni che sulla decisione di Musk abbiano pesato una serie di fattori, primo fra tutti la polemica di questi giorni sulla legge di bilancio del tycoon dalla quale il miliardario si è detto «deluso». «Aumenta il deficit e mette a rischio il lavoro del Dipartimento per l’Efficienza del governo», ha affermato senza giri di parole nel corso di una girandola di interviste dalla sede di SpaceX attaccando per la prima volta apertamente le politiche del suo boss. Musk ha poi difeso il suo Doge divenuto - sostiene - «il capro espiatorio di tutto quello che accade». E ha attaccato la burocrazia federale: «E’ molto peggio di quello che pensassi. Migliorare le cose è una battaglia tutta in salita», ha ammesso. Parole che tradiscono anche una certa difficoltà dell’imprenditore a frequentare gli ambienti dalla politica, Capitol Hill e i suoi rituali, le riunioni di governo e i loro protocolli.

Cappellino da baseball e t-shirt, in giacca e cravatta solo in rarissime occasione, Musk è sempre sembrato a disagio nella sala del gabinetto o nello Studio Ovale, bersagliato dalle domande dei reporter e spesso in polemica con altri membri della squadra di Trump. Pare, inoltre, che il miliardario mal sopportasse le critiche al suo programma drastico di tagli che ha mandato a casa migliaia di dipendenti federali in pochi mesi. Un’insofferenza e una frustrazione quella del proprietario di X, che per la campagna di Trump ha sborsato oltre 270 milioni di dollari, cresciuta nelle ultime settimane complici anche le vicissitudini delle sue creature: l’ennesimo lancio fallito di Starship e le vendite di Tesla in forte calo così come il suo utile, crollato del 71% nel primo trimestre.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso sarebbe stato, infine, il maxi-accordo ad Abu Dhabi con l’OpenAI di Sam Altman, l’ex socio divenuto arcinemico, annunciato durante il viaggio di Trump.

A questo punto, a Washington ci si chiede cosa accadrà al dipartimento per l’efficienza governativa che Musk ha modellato a sua immagine e somiglianza assumendo nerd giovanissimi e super intelligenti per cancellare migliaia di posti di lavoro e costi ritenuti superflui secondo i loro complicatissimi calcoli. Stando al miliardario il lavoro del Doge è quasi finito ma, secondo un rapporto di Brookings Institution, il taglio di almeno»2.000 miliardi di dollari dal bilancio federale annuale promesso durante la campagna elettorale è ancora un miraggio.