Mega rifugio per l'oro a Singapore, boom di depositi per ultra-ricchi

Singapore sta emergendo come destinazione favorita come rifugio dell’oro per ultra-ricchi a seguito dell’incertezza economica e geopolitica agita che agita i mercati finanziari. Non lontano dell’aeroporto principale della città-stato si trova una struttura a sei piani fortificata da un’elevata sicurezza: dietro le sue porte d’acciaio sono custoditi lingotti d’oro e d’argento per un valore di circa 1,5 miliardi di dollari. Conosciuto come «The Reserve», l’impianto di stoccaggio dispone di numerosi caveau privati e di un’imponente camera di stoccaggio con migliaia di cassette di sicurezza che raggiungono i tre piani di altezza.

Dall’inizio dell’anno ad aprile, il deposito di metalli preziosi ha registrato un aumento dell’88% negli ordini di stoccaggio di oro e argento nel caveau rispetto allo stesso periodo del 2024, come ha dichiarato il suo fondatore, Gregor Gregersen. The Reserve, che vende anche lingotti d’oro e d’argento, ha visto le vendite di lingotti di metalli preziosi aumentare del 200% su base annua in quel periodo, secondo i dati forniti da The Reserve. L'attività privata opera in modo indipendente da enti governativi o banche, offrendo trasparenza e controllo diretto su tutti i passaggi riguardanti non solo la custodia dei metalli preziosi ma anche del loro acquisto e vendita.