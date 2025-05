Guerra in Ucraina, 12 morti in raid russi

Il massiccio attacco aereo russo di questa mattina ha ucciso almeno 12 persone, poche ore prima dell’ultimo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina. È questo il bilancio aggiornato della seconda notte di pesanti attacchi aerei tra Ucraina e Russia.

Secondo l’Aeronautica militare ucraina, il Paese ha subito un attacco combinato di 367 missili, inclusi 69 missili e 298 droni; sono stati abbattuti 45 di questi missili, oltre a 266 droni. «Sono stati segnalati attacchi aerei nemici in 22 località e detriti di missili e droni abbattuti sono caduti in 15 località», ha affermato l’Aeronautica militare ucraina.

Nella regione di Kiev, gli attacchi russi hanno provocato quattro morti e 26 feriti, secondo un rapporto aggiornato dell’amministrazione regionale. Secondo i servizi di emergenza ucraini, un uomo è stato ucciso in un attacco con drone nella regione meridionale di Mykolaiv, e altri quattro sono morti nella regione di Khmel'nyc'kyj, nell’Ucraina occidentale.

Un bambino di 8 anni e una bambina di 12 anni, insieme a un ragazzo di 17 anni e ai loro fratelli, hanno perso la vita in un attacco aereo russo nella regione di Zhytomyr (nord-ovest). «Che il ricordo di Roman, Tamara e Stanislav sia con noi per sempre. Non lo perdoneremo mai», ha scritto la loro scuola in un post su Facebook. Il presidente Volodymyr Zelensky ha confermato che, oltre a Kiev, questi «attacchi deliberati contro città comuni hanno preso di mira 12 regioni».