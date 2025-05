Uccisi a Washington due membri dell'ambasciata israeliana. Fermato un uomo: «Urlava "Palestina libera"»

Le due vittime, un uomo e una donna, uccise a Washington da colpi di pistola all’esterno del museo ebraico, erano una «giovane coppia in procinto di fidanzarsi», ha riferito l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, secondo quanto riporta la Cnn. Le due vittime erano funzionari dell’ambasciata israeliana, ha spiegato il segretario per la sicurezza interna americana Kristi Noem.

Tal Naim, portavoce dell’ambasciata israeliana a Washington, ha spiegato che i due dipendenti dell’ambasciata che sono stati uccisi fuori dal Museo ebraico della città «sono stati colpiti a distanza ravvicinata». «Abbiamo piena fiducia nelle autorità di polizia, sia a livello locale che federale». L’ambasciatore di Israele a Washington, Yechiel Leiter, non era presente all’evento che si era svolto all’interno del museo ebraico e quindi non è tra i feriti.

Due membri dello staff dell’ambasciata israeliana a Washington sono stati uccisi nei pressi del Capital Jewish Museum. Lo ha affermato il segretario per la sicurezza interna Kristi Noem. «Due membri del personale dell’ambasciata israeliana sono stati uccisi senza motivo questa notte vicino al Museo Ebraico di Washington DC», ha scritto Noem in un post su X. «Stiamo indagando attivamente e lavorando per ottenere maggiori informazioni da condividere». Lo riporta la Cnn.

Secondo i media americani, un uomo armato, fermato dalle forze di polizia, ha gridato «Palestina libera» mentre veniva arrestato davanti al museo ebraico di Washington, dopo aver colpito a morte due funzionari dell’ambasciata israeliana. Una delle vittime sarebbe stata trasferita inizialmente in un ospedale locale in condizioni critiche.

Il fermato

Pamela Smith, capo del dipartimento di polizia metropolitana, ha dichiarato che un sospettato è ora in custodia per la sparatoria avvenuta vicino al Capital Jewish Museum in cui sono morte due persone. «L'indagine preliminare indica che entrambe le vittime stavano uscendo da un evento al Capitol Jewish Museum, situato nell’isolato 500 di Third Street Northwest, quando è avvenuta la sparatoria», ha detto Smith. «Riteniamo che la sparatoria sia stata commessa da un singolo sospettato, ora in stato di fermo. Prima della sparatoria, il sospettato è stato visto camminare avanti e indietro all’esterno del museo».

Smith ha spiegato che il sospettato, identificato come Elias Rodriguez, «si è avvicinato a un gruppo di quattro persone, ha estratto una pistola e ha aperto il fuoco colpendo entrambe le vittime». Dopo la sparatoria, il sospettato è entrato nel museo ed è stato trattenuto dal personale di sicurezza. Durante la custodia, il sospettato ha gridato «Liberate la Palestina!», ha affermato Smith. Lo riporta la Cnn.

Dopo la sparatoria, l’uomo armato è entrato nel museo ed è stato trattenuto dalla sicurezza. Una volta ammanettato, ha indicato alla sicurezza dove aveva gettato l’arma, che è stata recuperata dalle autorità. Il sospettato, identificato come Elias Rodriguez, ha 30 anni ed è di Chicago, Illinois. Rodriguez non era precedentemente noto alla polizia. La polizia ritiene che sia stato l’unico a sparare e che non vi sia alcuna altra minaccia attiva al momento, riporta ancora la Cnn.

L’uomo che ha ucciso la giovane coppia di funzionari dell’ambasciata israeliana a Washington fuori dal Museo ebraico «ha finto di essere un testimone» e ha atteso l’arrivo della polizia per oltre 10 minuti prima di affermare di averlo fatto «per Gaza», ha detto alla Cnn la testimone oculare Sara Marinuzzi. Marinuzzi, 28 anni, ha detto che gli spari sono risuonati poco dopo la fine dell’evento che si era svolto all’interno del museo.

«Ci sono stati altri spari e poi un tizio è corso al centro, e le guardie di sicurezza gli hanno offerto dell’acqua, cercando di confortarlo. Aveva un comportamento piuttosto irregolare. Hanno pensato che avesse assistito alla sparatoria», ha detto ancora Marinuzzi. L’uomo ha chiesto alla sicurezza di chiamare la polizia. Quando la polizia è arrivata circa 10 minuti dopo, l’uomo si è assunto la responsabilità del crimine, dicendo: «L'ho fatto io, l’ho fatto per Gaza. Liberate la Palestina!».

Le reazioni

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condannato le «orribili» uccisioni di due dipendenti dell’ambasciata israeliana fuori da un museo ebraico a Washington. «Questi orribili omicidi a Washington, basati ovviamente sull'antisemitismo, devono finire, ORA!», ha scritto sulla sua piattaforma Truth. «L'odio e il radicalismo non hanno posto negli Stati Uniti», ha aggiunto.

Il segretario di stato americano, Marco Rubio, promette che gli Stati Uniti «troveranno i responsabili» della sparatoria al museo ebraico di Washington, dove sono rimaste uccise due persone, un uomo e una donna, membri dello staff dell’ambasciata israeliana a Washington. «È stato un atto sfacciato di violenza vile e antisemita. Nessun errore: rintracceremo i responsabili e li porteremo alla giustizia» ha postato su X Rubio.

«Sono devastato dalle scene a Washington. Si tratta di un atto spregevole di odio, di antisemitismo, che ha causato la morte di due giovani dipendenti dell’ambasciata israeliana». Lo scrive su X il presidente israeliano Isaac Herzog. «Invio il mio pieno sostegno all’Ambasciatore e a tutto il personale dell’ambasciata. Siamo con la comunità ebraica di DC e in tutti gli Stati Uniti. L’America e Israele saranno uniti nella difesa del nostro popolo e dei nostri valori condivisi. Il terrore e l’odio non ci spezzeranno», aggiunge.