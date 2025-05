Libia, nuove manifestazioni a Tripoli contro il premier: l'Onu teme l'uso di proiettili contro la folla

Decine di manifestanti, in particolare del quartiere Souq al-Juma e della città di Zawiya, realtà considerate vicine alla milizia Radaa - a cui appartiene tra gli altri il generale Almasri - manifestano in piazza dei Martiri a Tripoli (la vecchia piazza Verde del regime di Gheddafi), chiedendo il rovesciamento del governo di unità nazionale guidato da Abdel Hamid Dbeibah. Lo riportano i media libici.

Il premier, nel frattempo, ha rivendicato l’operazione contro la milizia di al Kikli: «Un passo necessario per porre fine a una realtà che ha violato troppo la legge ed è stata associata a gravi violazioni dei diritti umani».

La missione delle Nazioni Unite in Libia (UNSMIL) ha espresso in un comunicato la sua «profonda preoccupazione» per «l'uso di munizioni vere» contro i manifestanti scesi in piazza nella capitale Tripoli per protestare contro l’esplosione di violenza tra gruppi armati. Mercoledì sera, centinaia di persone hanno protestato in Piazza dei Martiri e in altri quartieri di Tripoli, chiedendo le dimissioni dell’attuale capo del Governo di Unità Nazionale (GNU), Abdulhamid Dbeiba, accusandolo di «dare legittimità e sostegno alle milizie».