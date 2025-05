Nuove sanzioni per la Russia di Putin, c'è il via libera dei 27 Paesi dell'Unione Europea

Via libera dei Rappresentanti Permanenti dei 27 Paesi Ue (Coreper II) al diciassettesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, a quanto si apprende. Le nuove misure europee, oltre a colpire nuovamente la cosiddetta "flotta ombra" di Mosca, prevedono anche sanzioni relative alle attività ibride della Russia, alle violazioni dei diritti umani e all’uso di armi chimiche.

La ratifica delle nuove sanzioni - al quale hanno dato luce verde anche Ungheria e la Slovacchia - è attesa ora per il 20 maggio, in occasione del Consiglio Affari Esteri Ue. Le navi della flotta ombra sanzionate sono, a quanto sia apprende, quasi 200, tra cui petroliere. Altre 30 imprese coinvolte nell’elusione delle sanzioni, in particolare per quanto riguarda i beni a duplice uso, subiranno nuove restrizioni commerciali. Sono state inoltre approvate 75 sanzioni individuali per persone e aziende legate al complesso dell’industria militare russa. Sanzionati che i 20 entità e individui che diffondono disinformazione.