Libia, ucciso il capo-milizia Al-Kikli. Violenti scontri a Tripoli

Abdel Ghani Al-Kikli, noto come Gheniwa, il famigerato capo della milizia Apparato di Supporto alla Stabilità (Ssa), è stato ucciso nelle scorse ore nel campo militare Tekbali, a sud di Tripoli. La sua morte è stata riferita dai media libici, tra cui The Libya Update, facendo scattare commenti e reazioni sui social, per lo più di sollievo e soddisfazione per l’uccisione di uno dei comandanti di milizia più temuti nella Libia occidentale.

Il famigerato capo della milizia libica sarebbe caduto in un'imboscata mascherata da incontro di negoziazione. Era un comandante temuto, accusato di abusi, torture e crimini contro l'umanità. Avvistato di recente in Italia. A Tripoli violenti scontri tra bande armate, ma ora la situazione è tornata sotto controllo.

Secondo la ricostruzione dei fatti da parte dei media libici, tra cui il canale televisivo libico Al Wasat, l’uccisione di Ghenawi sarebbe stata ordinata da Mahmoud Hamza, comandante del 444° reggimento della Brigata da combattimento, nel cui quartier generale sarebbe stato «attirato per partecipare a una riunione». Secondo l’account X di Refugees in Libya, «Gheniwa era uno dei comandanti di milizia più temuti nell’ovest della Libia ed è stato a lungo accusato da organizzazioni locali e internazionali per i diritti umani, tra cui Amnesty International, di gravi abusi, tra cui torture, sparizioni forzate ed esecuzioni extragiudiziali». Secondo fonti concordanti, prosegue il post di Refugees in Libya, «il suo gruppo armato operava nella quasi totale impunità, avvalendosi della legittimità statale garantita dal governo di Unità nazionale, in particolare sotto la guida di Abdelhamid Dabaiba».