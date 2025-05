L'esercito Usa inizierà «subito» a rimuovere 1.000 soldati trans

L’esercito statunitense avvierà «immediatamente» il processo di espulsione di circa 1.000 soldati transgender, costringendo coloro che non se ne andranno volontariamente entro l’inizio di giugno. Lo ha dichiarato il Pentagono. Il presidente americano Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo a gennaio che vieta il servizio militare per le persone transgender e la Corte suprema degli Stati Uniti ha stabilito questa settimana che il divieto potrebbe entrare in vigore mentre è in corso il contenzioso contro di esso.

Circa 1.000 soldati che si sono identificati come affetti da diagnosi di disforia di genere rientrano in questa categoria, ha dichiarato il portavoce della Difesa americana Sean Parnell. «Al termine del periodo di ammissibilità all’autoidentificazione i dipartimenti militari avvieranno procedure di congedo involontario», si legge in un promemoria del segretario Pete Hegseth.

Nel suo ordine esecutivo del 27 gennaio Trump ha dichiarato che «esprimere una falsa "identità di genere" divergente dal sesso di un individuo non può soddisfare i rigorosi standard necessari per il servizio militare». Il Pentagono ha fatto seguito a questo con un promemoria emesso a fine febbraio, affermando che avrebbe rimosso i soldati transgender dall’esercito a meno che non ottenessero una deroga caso per caso, oltre a impedire alle persone transgender di arruolarsi.