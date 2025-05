La nomina di Leone XIV, il fratello John: è stato uno choc, non ci credevo

Preside in pensione di una scuola cattolica, John, 71 anni di età, non ha ancora elaborato l’ascesa al soglio pontificio di suo fratello. L’elezione, si legge sul sito del Daily Herald, «è stato un momento scioccante», ha detto.

«Disse: 'Come dovrei chiamarmi?'», ha ricordato John. «Gli dissi che non doveva essere Leone perchè sarebbe stato il tredicesimo. Ma deve aver fatto delle ricerche per vedere che in realtà era il 14esimo».