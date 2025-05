Leone XIV e l'omaggio al Papa lavoratore della Rerum Novarum

Papa Prevost ha scelto il nome del pontefice della Rerum Novarum, Leone XIII, autore dell’enciclica che fondò la dottrina sociale della Chiesa. Prendere il nome di Leone XIV è già un’indicazione del Papa che vuol essere Robert Prevost: un progressista attento alla realtà del mondo, pronto ad adeguare la Chiesa alle sfide della modernità. Proprio come Leone XIII dal cui magistero presero le mosse i sindacati, le associazioni e i partiti cattolici.

Leone XIII, al secolo Vincenzo Gioacchino Pecci, pontefice dal 1878 al 1903, pensava che la Chiesa dovesse esercitare il suo magistero anche in campo sociale e politico. Lavorò per porre fine alla politica anticlericale di Bismarck in Germania, e per riavvicinare i cattolici alla Repubblica francese laicista.

Stabilì contatti con Stati Uniti e Russia, roccaforti di protestantesimo e ortodossia, e migliorò i rapporti con Regno Unito e Spagna, mediando nella guerra ispano-americana del 1898. Precedenti significativi, per un Papa statunitense che ha lavorato a lungo in Sudamerica.