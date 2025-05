Il nuovo Papa Prevost è già nella Treccani

Il nuovo Papa, Robert Francis Prevost, è già nella Treccani, che gli dedica una voce della sua Enciclopedia online, immediatamente aggiornata.

«Ecclesiastico statunitense (n. Chicago 1955). Entrato nel noviziato dell’Ordine di Sant’Agostino nel 1977, ha emesso i voti solenni nel 1981. Ordinato sacerdote nel 1982 - si legge -, ha conseguito la licenza in Diritto canonico presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino (1984) e il dottorato (1987). Missionario in Perù (1985-86; 1988-98), ha ricoperto incarichi di formazione e insegnamento presso il seminario agostiniano di Trujillo e il seminario maggiore diocesano. Priore provinciale della Provincia Agostiniana di Chicago dal 1999, è stato eletto priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino nel 2001 e riconfermato nel 2007. Nominato nel 2014 amministratore apostolico della diocesi di Chiclayo (Perù) e vescovo titolare di Sufar, è stato ordinato vescovo nello stesso anno. Vescovo di Chiclayo (2015-23), prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina dal 2023, nel settembre dello stesso anno è stato creato cardinale da papa Francesco; dal 2025 è cardinale vescovo di Albano. Eletto al soglio petrino l’8 maggio 2025, alla quarta votazione, ha assunto il nome di Leone XIV».