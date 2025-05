I nomi dei Papi: molti Gregorio e Pio, ma un solo Francesco

In totale sono 82 i Papi venerati come santi, undici beati. Per tre (Benedetto XIII, Pio VII e Pio XII) è in corso il processo di beatificazione. Il secolo con il maggior numero di Papi è stato il X, durante il quale sono stati eletti 22 Pontefici. Seguono il IX e l’XI secolo con 21 Pontefici ciascuno. Appena 8, invece, sono stati i successori di Pietro eletti nel XX secolo.

Ogni Papa ha un suo stemma pontificale, caratterizzato dalla presenza del triregno o della mitra (introdotta da Ratzinger) e - da Bonifacio VIII in poi - dalle chiavi di San Pietro. Il primo ad utilizzare lo stemma fu Innocenzo III che scelse un’aquila scaccata d’oro che rappresentava la famiglia di provenienza. Con gli anni gli stemmi sono cambiati, finendo per comprendere anche richiami all’ordine di appartenenza o alla Madonna, come nel caso di Giovanni Paolo II.

Il Pontificato più lungo, fatta eccezione per quello di San Pietro durato 34 anni, è stato quello di Pio IX, che ha guidato la Santa Sede per 31 anni, 7 mesi e 23 giorni. Segue Wojtyla con 26 anni, 5 mesi e 17 giorni. Il più breve, invece, è stato quello di papa Urbano VII, che regnò per appena 12 giorni - dal 15 al 27 settembre del 1590 - a causa della malaria. Tra i pontificati più brevi è da ricordare anche quello di Celestino V, che rinunciò al suo ruolo pastorale dopo appena 100 giorni dall’elezione. Il Papa più longevo di tutti è stato Leone XIII, morto a 93 anni, 4 mesi e 18 giorni, seguito da Francesco (88 anni) e Clemente XII (87 anni). Il Pontefice più longevo in assoluto sarebbe stato Benedetto XVI se non si fosse dimesso. Ratzinger, infatti, è morto da papa emerito a 95 anni, 8 mesi e 15 giorni il 31 dicembre 2022.