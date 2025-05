Giappone, da 44 anni consecutivi scende il numero dei bambini sotto i 15 anni di età

Scende per il 44mo anno consecutivo il numero dei bambini sotto i 15 anni di età in Giappone, consolidando un trend demografico in continuo declino. I dati governativi pubblicati nel giorno di festività nazionale che celebra la prima infanzia rivelano un calo di 350.000 unità rispetto all’anno precedente, attestandosi a 13,66 milioni: si tratta del livello più basso da quando sono stati resi disponibili dati comparabili, nel 1950.

Dopo aver raggiunto il picco massimo nel 1954 a 29,89 milioni, con un secondo baby boom osservato tra il 1971 e il 1974, la percentuale di bambini sulla popolazione complessiva del Paese si riduce dello 0,2% assestandosi al minimo storico dell’11,1%.

Secondo le stime dell’Onu, il Giappone aveva la seconda quota più bassa di bambini tra i 37 paesi con una popolazione di oltre 40 milioni di abitanti. La Corea del Sud ha registrato il rapporto più basso, pari al 10,6%.