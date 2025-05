Trump vestito da Papa, la foto scatena biasimo e indignazione

Che The Donald avesse un ego piuttosto spiccato si sapeva da tempo. Il presidente parla e posta spesso in terza persona, si autoincensa, conia monete celebrative con la sua effigie (come per il vertice con Kim), fa stampare il suo volto sui Trump’s meme coin, trasforma una foto segnaletica da pregiudicato in gadget elettorale, usa il suo nome come un brand ovunque. Anche la sua vocazione cesarista non è un mistero: dall’ammissione che gli sarebbe piaciuto fare il dittatore almeno nel primo giorno del suo insediamento al ritocco della toponomastica mondiale (ribattezzando il Golfo del Messico in Golfo d’America con un tratto di penna), sino alle pulsioni annessionistiche verso Groenlandia, Canada e Panama. Ma ora sta toccando vette che preoccupano più di qualcuno. L’ultima è la foto vestito da Papa, creata dall’intelligenza artificiale col volto truce e il dito ammonitorio, postata sul suo profilo Truth e sull’account X della Casa Bianca. Molti la trovano irriverente e blasfema, in Usa ma anche in Italia, come Matteo Renzi ed altri esponenti dell’opposizione. Anche i vescovi di New York la pensano così. Ma forse il tycoon dirà che è solo uno scherzo, perché ormai ha abituato il mondo al fatto che lui travalica tutte le regole, le convenienze, il «politicamente corretto». Pochi giorni fa però aveva detto anche che gli piacerebbe essere Papa, che questa sarebbe la sua «prima scelta», e che San Pietro è «l’ufficio più bello del mondo», confessando quindi il suo desiderio di avere un potere assoluto e planetario, senza limiti di mandato.

Dalla parata militare nel giorno del suo compleanno all’immagine sugli account social ufficiali che lo ritrae vestito da Papa: sembra ormai non avere più limiti quella che per i detrattori di Donald Trump e molti analisti è una «megalomania patologica», sconfinante nel «delirio di onnipotenza». O nel «culto della personalità», come aveva ammonito la sua bestia nera, l’ex deputata repubblicana Liz Cheney.

Trump sta realizzando inoltre il suo sogno di una parata militare, partorito dopo aver visto nel 2017 quella di Parigi nel giorno della presa della Bastiglia, ospite di Emmanuel Macron. Nel primo mandato era stato costretto a rinunciare alle ambizioni di grandeur per le polemiche legate ai costi (90 milioni di dollari circa). Ma, ora che non ha più freni, è riuscito ad organizzarne una per il 250/mo dell’esercito americano il 14 giugno, che coincide col suo 79/mo compleanno. Sarà anche la vigilia del G7 in Canada, dove sbarcherà da commander in chief appena glorificato. Verranno impiegati 6600 soldati, 150 mezzi e 50 aerei che voleranno sopra il National Mall, lungo il Lincoln Memorial, la Casa Bianca e il Campidoglio. Previste sette bande musicali, forse ci sarà anche un paio di migliaia di civili.

Non contento, The Donald vuole cambiare pure il calendario, rinominando il Veteran Day (11 novembre) come «Victory Day for World War I» e il VE Day dell’8 maggio (il giorno della vittoria in Europa contro il fascismo) come «Victory Day for World War II». «Molti dei nostri alleati e amici - ha spiegato su Truth - celebrano l’8 maggio come Giorno della Vittoria, ma noi abbiamo fatto di gran lunga più di qualsiasi altro Paese nel produrre un risultato vittorioso» nella Seconda Guerra Mondiale. «Abbiamo vinto entrambe le guerre, nessuno si è avvicinato a noi in termini di forza, coraggio o brillantezza militare, ma non festeggiamo mai nulla. Questo perché non abbiamo più leader che sappiano come farlo! Quindi ricominceremo a celebrare le nostre vittorie!», ha aggiunto. Convinto che nessuno sia più «great» di lui. O degli Stati Uniti.