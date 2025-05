Il mega blackout in Spagna, re Felipe VI presiederà il Consiglio sicurezza

Re Felipe VI presiederà oggi una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza nazionale convocata al palazzo Moncloa, sede del governo, per esaminare la situazione dopo il blackout che ha colpito ieri la Spagna. Lo riferiscono media spagnoli.

La decisione è stata presa di comune accordo con il premier Pedro Sanchez, hanno riferito fonti della Casa Reale. E’ la prima volta che il monarca presiede una riunione straordinaria del Consiglio di Sicurezza Nazionale di Moncloa.

Intanto quasi il 90% dell’elettricità è stato ripristinato nella Spagna continentale dopo il gigantesco blackout che ha colpito ieri la penisola iberica. Lo ha annunciato l’operatore di rete REE. Alle 04:00 ora locale (02:00 GMT), l’87,37% della fornitura di elettricità era ripresa, ha detto REE, mentre l’interruzione era iniziata lunedì alle 12:33 (10:33 GMT).

È ripresa normalmente questa mattina la circolazione ferroviaria in buona parte della Spagna, in particolare da Madrid a Barcellona, Valencia, Murcia, Alicante e Paesi Baschi. I servizi ferroviari commerciali sono tornati a funzionare con regolarità oggi per quanto concerne i collegamenti del servizio ad alta velocità-lunga percorrenza da Madrid con Barcellona, Valencia, Murcia, Alicante, Paesi Baschi e Algeciras. Lo si legge in una nota di Renfe.