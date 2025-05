Maxi blackout colpisce Spagna, Portogallo e Sud della Francia: non si esclude attacco hacker

L'Istituto Nazionale di Cybersicurezza spagnolo (Incibe) sta indagando su un possibile cyberattacco come causa del blackout, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Anche il governo ha avviato un'inchiesta coinvolgendo diverse squadre ministeriali, senza però riuscire, finora, a individuare le cause precise dell’evento.

Un esteso blackout sta paralizzando la Spagna, il Portogallo e parte del sud della Francia. L'erogazione di energia elettrica si è interrotta improvvisamente in Spagna intorno alle 12.50, generando caos e disagi in diversi settori strategici. Le principali compagnie elettriche non hanno ancora fornito spiegazioni ufficiali sull’interruzione, secondo quanto riportato dal quotidiano El País. Immediatamente sono stati interrotti anche i servizi Internet su tutta la penisola iberica.

L'operatore Rete Elettrica spagnolo ha confermato l'attivazione del piano di ripristino e ha parlato di uno "zero" nel sistema elettrico iberico, indicativo di un blackout generalizzato. In un messaggio su X (ex Twitter), l'azienda ha dichiarato: «Cominciamo a recuperare tensione per il nord e il sud della penisola, chiave per ristabilire progressivamente la fornitura elettrica». La ripresa dell'erogazione è già iniziata in alcune aree, come il Paese Basco, dove l’elettricità è tornata dopo circa un'ora e mezza.

In Portogallo, il blackout ha interrotto le comunicazioni da nord a sud. Il ministro della Coesione territoriale, Manuel Castro Almeida, ha affermato che non si può escludere l'ipotesi di un attacco hacker, sottolineando che i disagi si sono estesi anche a Francia e Germania: «C'è questa possibilità, ma non è stata ancora confermata», ha detto alla televisione di Stato Rtp.

Anche nel sud della Francia, specialmente nella regione dell'Occitania intorno a Perpignan, si sono registrate interruzioni di corrente, con conseguenze su trasporti e comunicazioni.

La situazione, in costante evoluzione, rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità dei tre Paesi coinvolti.