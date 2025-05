Il maliano ucciso in una moschea in Francia, si consegna a Pistoia l'assassino

Il presunto assassino di un giovane maliano venerdì in una moschea del Gard, nel sud della Francia, si è «arreso da solo» a una stazione di polizia di Pistoia, ieri sera (27 aprile) intorno alle 23. Lo ha riferito all’AFP il procuratore di Alès Abdelkrim Grini.

«E’ una grande soddisfazione. Di fronte all’efficacia dei mezzi messi in campo, l’autore non ha avuto altra via d’uscita che arrendersi e questa è la cosa migliore che avrebbe potuto fare», ha detto Grini.