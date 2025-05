C'è la data del Conclave, comincerà mercoledì 7 maggio

Il Conclave comincerà mercoledì 7 maggio. Lo ha deciso la Congregazione generale dei cardinali.

La cappella Sistina è chiusa al pubblico a partire da oggi in vista del conclave. Lo ha annunciato la direzione dei Musei Vaticani sul proprio sito. «Si comunica che la Cappella Sistina - si legge - sarà chiusa al pubblico a decorrere da lunedì 28 aprile 2025 per le esigenze del conclave. Sono parimenti sospese tutte le visite ai Giardini Vaticani e alla Necropoli della Via Triumphalis».

Ancora nessuna decisione su Becciu, il cardinale condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi di reclusione per peculato e abuso d’ufficio. «Se ne è parlato ma non c'è una delibera» in atto. Così il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni confermando che i cardinali hanno affrontato la questione nel corso della Congregazione.