Mattarella ancora nel mirino della propaganda russa, continuano i cyberattacchi in Italia

L’Italia è ancora nel mirino della propaganda di Mosca e di quella che può essere definita una guerra informatica portata avanti da hacker filorussi. C'è una nuova reazione della portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sulle parole di Mattarella. In un video postato su Telegram si mostra in lacrime, definendo le parole del Capo dello Stato italiano «blasfeme». Un attacco mediatico costruito ad arte, condito da una petizione con 10.000 firme e da un finale in cui Zakharova e il giornalista Vincenzo Lorusso cantano Bella Ciao.

Mentre si consuma questa offensiva propagandistica, gli hacker filorussi del gruppo NoName057 proseguono il loro attacco informatico all’Italia, colpendo per il settimo giorno consecutivo siti governativi, bancari e di trasporti. Tra gli obiettivi: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gli Esteri, la Difesa, l’Aeronautica Militare, Poste, Atac, Unipol e persino il sito personale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.