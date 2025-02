Il Papa ha la polmonite bilaterale, ma la notte al Gemelli è stata tranquilla

«Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, si è svegliato e ha fatto colazione». Lo rende noto la sala stampa del Vaticano.

L’aggravamento

Papa Bergoglio, 88 anni, è ricoverato da venerdì al policlinico Gemelli. Entrato per una bronchite, viene trattato da ieri (18 febbraio) anche per una polmonite Bilaterale. Ua aggravamento che ha destato preoccupazione. Proseguono intanto le terapie. In mattinata sono previsti ulteriori aggiornamenti e in linea di massima in serata la sala stampa dirama un bollettino medico.