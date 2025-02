Taiwan, cresce il rischio di una escalation: 41 jet e 9 navi da guerra cinesi intorno all'isola

Dal settembre 2020, Pechino ha intensificato l’utilizzo di quelle che vengono definite “tattiche di zona grigia”, impiegando aerei e navi militari in operazioni volte a spingersi oltre la deterrenza e il mantenimento di uno status quo, senza ricorrere a un uso diretto e massiccio della forza.

Taiwan ha prontamente inviato aerei e navi militari, schierando anche i sistemi missilistici di difesa aerea terrestri per monitorare le attività. Nel contesto di un’intensificazione delle operazioni intorno all’isola, dati recenti rivelano che, nel mese di febbraio, aerei militari cinesi sono stati tracciati 245 volte e le navi 108 volte.

Il ministero della Difesa taiwanese ha registrato, nell’arco delle ultime 24 ore fino alle 6 locali, l’attività di 41 aerei e 9 navi militari cinesi, oltre a un’imbarcazione ufficiale. Secondo la nota ufficiale, ben 28 dei 41 jet dell’Esercito popolare di liberazione hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, entrando nella zona di identificazione di difesa aerea (Adiz) che comprende il nord, il centro e il sudovest dell’isola. Questo episodio rappresenta la più grande incursione effettuata in un solo giorno nel 2025.

La situazione ha suscitato ulteriori preoccupazioni a livello internazionale. La scorsa settimana, l’ammiraglio americano Samuel Paparo, a capo del Comando dell’Indo-Pacifico Usa, ha dichiarato che le forze militari cinesi impiegate intorno a Taiwan sono così numerose da poter essere sfruttate come “foglia di fico” per celare un eventuale attacco contro l’isola. Durante il suo intervento all’Honolulu Defense Forum, Paparo ha sottolineato il pericolo derivante dalla crescente cooperazione tra Cina, Russia e Corea del Nord, definita come “asse emergente di autocrazie” e “un triangolo di facinorosi”.

Inoltre, i funzionari della difesa americana esprimono preoccupazione per le lacune nelle scorte di armamenti, evidenziando che “i nostri caricatori si stanno esaurendo, i ritardi nella manutenzione aumentano ogni mese e operiamo con margini di errore sempre più ridotti”. Paparo ha aggiunto che “i nostri avversari notano queste debolezze e stanno agendo in modo aggressivo per sfruttarle”, evidenziando il rischio di una escalation nel contesto delle tensioni intorno a Taiwan.