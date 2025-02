L'Ungheria contro il vertice Parigi: ostacola gli sforzi di pace in Ucraina

L’Ungheria attacca l’iniziativa del presidente francese Emmanuel Macron di un vertice a Parigi per concordare una linea europea comune in relazione ai negoziati di pace tra Ucraina e Russia. «I leader europei che sostengono la guerra e sono contrari a Trump si riuniscono oggi a Parigi per bloccare gli sforzi di pace in Ucraina», ha dichiarato il ministro degli Esteri ungherese, Péter Szijjártó.

Con il ritorno di Trump alla Casa Bianca, «l'era della politica interventista è finita» ha detto Szijjártó. «A differenza di coloro che si riuniscono a Parigi, che hanno alimentato l'escalation per tre anni, noi sosteniamo gli sforzi di pace».