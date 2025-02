Teheran, la repressione colpisce ancora: studenti in rivolta dopo l’omicidio nel campus

Amir Mohammad Khaleghi, che studiava economia, aveva 19 anni quando è stato pugnalato a morte mercoledì scorso. Il suo omicidio ha suscitato indignazione con gli studenti che hanno chiesto maggiore sicurezza nel campus, al grido di «abbasso il dittatore», in una lunga notte di protesta. Ma il pugno duro delle forze della sicurezza e degli agenti in borghese non si è fatto attendere seguendo il classico copione di sangue e manette. Numerosi gli arresti effettuati, mentre nel corso della repressione della protesta una studentessa è stata picchiata e ad un’altra è stato invece rotto il naso.

Le università in Iran sono tradizionalmente dei luoghi di protesta e di rivolte anche storiche. Nel 2022 la morte in custodia della giovane Mahsa Amini, arrestata per aver violato il rigido codice di abbigliamento iraniano, non indossando correttamente il velo, ha portato in strada migliaia di giovani, molti dei quali sono stati arrestati e poi spariti nelle prigioni del regime.