Il Papa ricoverato al Gemelli per la bronchite

Questa mattina, al termine delle udienze, Papa Francesco si ricovera al Policlinico Agostino Gemelli per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso». Lo riferisce la sala stampa vaticana.

L'ultimo ricovero nel 2023

L’ultimo ricovero di Papa Francesco all’ospedale Gemelli di Roma risale a giugno del 2023 per l’intervento all’intestino. Si era comunque recato in ospedale per dei controlli giornalieri sia a novembre 2023 che a febbraio 2024.