Corea Sud, incendio al porto di Busan: almeno 6 morti

Sei persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite in un incendio nella città portuale meridionale di Busan, in Corea del Sud, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco.

L’incendio è iniziato poco prima delle 11 (le 3 in Italia) in un cantiere edile presso il Banyan Tree Hotel, hanno affermato le autorità. Diversi lavoratori erano sul posto in quel momento, hanno riferito i media locali. Sei di loro hanno avuto un «arresto cardiaco», ha detto un funzionario della National Fire Agency all’Afp, con quattro morti confermati. Altri quattro hanno riportato ferite e l’incendio non è ancora stato completamente spento, ha aggiunto il funzionario.

Si ritiene che l’incendio sia scoppiato al primo piano del cantiere, dove i lavoratori avevano immagazzinato materiali isolanti, ha detto un corpo dei vigili del fuoco ai giornalisti.

Il presidente ad interim della Corea del Sud Choi Sang-mok ha ordinato ai ministeri competenti di «mobilitare completamente tutto il personale e le attrezzature disponibili per spegnere l’incendio», secondo il ministero delle finanze. «Ogni sforzo deve essere fatto per prevenire vittime durante le operazioni di ricerca e soccorso, garantendo al contempo la sicurezza dei vigili del fuoco», ha affermato Choi. L’incidente è avvenuto solo poche settimane dopo che un aereo dell’Air Busan ha preso fuoco all’aeroporto internazionale di Gimhae, costringendo 176 persone a evacuare e lasciando sette feriti.