Corea del Sud, maestra uccide a coltellate un'alunna di 8 anni

Una maestra di una scuola elementare di Daejeon, in Corea del Sud, ha accoltellato a morte una alunna di otto anni. Lo hanno riferito i media locali. L'episodio è avvenuto in una scuola nel distretto di Seo della città, circa 160 chilometri a sud di Seul.

L'insegnante e la bambina sono state trovate con ferite da taglio al secondo piano della scuola, motivo per cui la polizia ha inizialmente sospettato che l’aggressione potesse essere stata commessa da una terza persona. I soccorritori hanno trasportato d’urgenza entrambe in ospedale, dove la bimba, che al suo arrivo era priva di sensi, è morta.

Successivamente la polizia ha dichiarato che l’insegnante, che era cosciente, ha confessato di aver commesso l’aggressione e di essersi ferita. L’insegnante, che ha un’età compresa tra i 40 e i 50 anni, era in malattia per depressione ed era tornata al lavoro a scuola a dicembre. La settimana scorsa l’insegnante ha aggredito una collega e la scuola ha informato il consiglio scolastico locale della necessità di concederle un nuovo congedo per malattia.