Terremoto di magnitudo 7.6 ai Caraibi, scatta l'allerta tsunami

Un potente terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito il Mar dei Caraibi, facendo scattare l’allarme tsunami per diverse nazioni della regione. Lo ha rilevato l’Istituto Geologico Americano (USGS), che ha localizzato l’ipocentro del sisma a 9 km di profondità.

Secondo il Pacific Tsunami Warning Center, l’allerta tsunami riguarda Cuba, Giamaica, Messico, Costa Rica e Haiti, ma anche le Isole Cayman, l’Honduras, le Bahamas, il Belize, Panama, il Nicaragua e il Guatemala. Le autorità locali stanno monitorando la situazione, mentre i residenti delle aree costiere sono stati invitati alla massima prudenza.

Le prime testimonianze parlano di forti tremori avvertiti in più Paesi, con edifici evacuati in alcune zone e onde anomale registrate lungo le coste. Al momento non si hanno notizie di vittime o danni significativi, ma le verifiche sono in corso.