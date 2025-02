Dazi, scattano gli aumenti in Cina: gli analisti lanciano l'allarme

«Questo potrebbe essere solo l’inizio di questa fase della guerra commerciale», ha detto Zhang Yanshen, esperto del China Center for International Economic Exchanges aggiungendo che «potrebbe diventare una situazione molto, molto brutta». Alcuni analisti si aspettavano che gli Stati Uniti e la Cina avessero tenuto colloqui in questi giorni ma sembra che così non sia stato. Trump inizialmente aveva detto che si aspettava di parlare con il presidente Xi ma dopo che la Cina ha varato gli aumenti delle tariffe, ha fatto marcia indietro dicendo che non ha «fretta».

La scorsa settimana il presidente Usa Donald Trump ha annunciato un aumento delle tariffe sulle merci cinesi, per costringere di fatto Pechino a fare di più per contrastare le esportazioni di Fentanyl verso gli Stati Uniti. Quando i dazi statunitensi sono entrati in vigore (tre giorni dopo), Pechino ha immediatamente annunciato rincari dal 10 al 15% sulle esportazioni statunitensi di energia e sulle attrezzature agricole.

La Cina e gli Stati Uniti rischiano di far scoppiare una vera e propria guerra commerciale, a meno che non riescano a disinnescare i conflitti prima che entrino in vigore i dazi cinesi, ossia domani, lunedì 10 febbraio. L’allarme è degli analisti, interpellati dal Financial Times.

Secondo gli analisti, il fatto che il presidente degli Stati Uniti abbia fatto passare solo due giorni tra l’annuncio e l’entrata in vigore delle tariffe possa essere stato controproducente, in quanto considerato probabilmente un lasso di tempo inaccettabile per Xi. «La Cina non vuole un accordo del genere», ha dichiarato Ma Wei, ricercatore presso il CASS Institute of American Studies, affiliato al governo cinese. «La trattativa e un eventuale accordo devono essere alla pari, non si può partire con uno che impone prima un aumento delle tariffe e poi dice che dobbiamo fare un accordo». E comunque gli analisti hanno notato che i dazi cinesi riguardano una gamma di prodotti più ristretta rispetto a quelli statunitensi e questo elemento suggerirebbe la possibilità di negoziare.

Tra le ipotesi che avanzano gli esperti di Pechino, e riportate dal Ft, i colloqui potrebbero essersi arenati perché Trump chiede una cooperazione su altri fronti, ad esempio per fare pressione sulla Russia oppure per cedere la proprietà di TikTok a un acquirente americano. «Il Fentanyl è una questione che può essere facilmente risolta: la Cina ha già collaborato con gli Stati Uniti su questo fronte», ha dichiarato John Gong, professore presso l’Università di Economia e Commercio Internazionale. «Quindi Trump probabilmente vuole qualcosa di più di cui non possono parlare pubblicamente».