Gli Stati baltici si staccano dalla rete elettrica russa

Gli Stati baltici hanno iniziato questa mattina alle 5 a disconnettersi dalla rete energetica controllata da Mosca, ha dichiarato all’agenzia di stampa Afp l’operatore di rete statale lituano Litgrid.

«Posso confermare che il processo di disconnessione è iniziato alle 06:00 (ora locale, ndr)», ha detto il portavoce di Litgrid, Matas Noreika, dopo che la Lituania ha interrotto il suo collegamento elettrico con la Bielorussia e la Russia. La Lituania è stata la prima dei tre Paesi baltici a staccarsi dalla rete elettrica controllata da Mosca: l’Estonia e la Lettonia dovrebbero seguire l’esempio a breve.

Dopo la disconnessione dalla rete russa, i Paesi opereranno nella cosiddetta «modalità isolata» per circa 24 ore per testare la frequenza, o i livelli di potenza, prima di integrarsi con la rete europea domani. I Paesi baltici - ex repubbliche sovietiche che hanno aderito alla Nato e all’Unione Europea nel 2004 - si sono preparati da tempo a integrarsi con la rete europea, ma hanno dovuto affrontare problemi tecnologici e finanziari. Il passaggio è diventato più urgente dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina nel 2022, spaventando gli Stati baltici che pensavano di poter essere presi di mira.